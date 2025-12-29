Размер шрифта
Россиянам подсказали, чем можно заменить вклады для долгосрочных накоплений

В НАПФ назвали долгосрочные сбережения альтернативой банковским вкладам
Программа долгосрочных сбережений может стать достойной альтернативой банковским вкладам для накоплений на длительный срок, в том числе на будущую пенсию. Об этом агентству «Прайм» сообщил президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) Сергей Беляков.

По его словам, предусмотренные в программе стимулы, включая государственное софинансирование и налоговые льготы, позволяют рассчитывать на высокую доходность при длительном участии. Беляков пояснил, что одно только софинансирование может обеспечивать доход от 25% до 100% годовых от суммы взносов в течение десяти лет, а налоговые вычеты добавляют еще 13–22% ежегодно на весь срок участия.

Эксперт отметил, что к этому прибавляется инвестиционный доход, который для участников зарабатывают негосударственные пенсионные фонды. В совокупности это, по его оценке, создает дополнительную защиту от инфляции и снижает риски обесценивания средств. В НАПФ считают, что итоговая доходность по программе может превысить показатели банковских депозитов.

Беляков также обратил внимание на высокий уровень гарантий: средства участников защищены государством через систему страхования вкладов на сумму до 2,8 млн рублей, а фонды обязаны компенсировать возможные убытки за свой счет в случае неблагоприятной ситуации на рынке.

Кроме того, НПФ предлагают и другие форматы долгосрочных накоплений, в том числе корпоративные пенсионные программы, при которых работодатели участвуют в формировании сбережений сотрудников. В этом году, по словам главы НАПФ, появился и корпоративный вариант программы долгосрочных сбережений, предусматривающий налоговые льготы для компаний, софинансирующих взносы работников.

Для частных лиц, индивидуальных предпринимателей и самозанятых также доступно оформление индивидуального пенсионного плана, который позволяет самостоятельно определить размер и периодичность взносов с учетом личных финансовых возможностей.

Ранее россиянам объяснили, какой запас денег можно считать подушкой безопасности.

