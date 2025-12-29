Размер шрифта
Новости. Общество

На Солнце произошли три мощные вспышки класса М

ИКИ РАН сообщил о трех сильных вспышках класса М на Солнце
NASA/SDO

На Солнце за ночь произошли три Три сильные вспышки класса М. Данные об этом есть на сайте лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) СО РАН.

Вспышки были зафиксированы в ночь на понедельник — в 0:13, 1:39 и 3:02 мск, достигая балла M4.2. Эта вспышка оказалась чуть слабее той, что произошла в ночь на 28 декабря.

Также в лаборатории отметили, что на Солнце произошли еще три вспышки класса C.

27 декабря ученые зафиксировали на Солнце самую мощную вспышку с 8 декабря уровня M5.1. Пик вспышечной активности может прийтись на новогодние праздники.

Ее мощность составила около половины порога высшего класса X, а максимум излучения пришелся на 04:50 мск.

Солнечной вспышкой называют взрыв на Солнце, который происходит, когда энергия в скрученных магнитных полях высвобождается наружу. Вспышка порождает поток радиации во всех диапазонах электромагнитного спектра, включая радиоволны и гамма-лучи. В зависимости от мощности рентгеновского излучения взрывам на Солнце присваивают один из пяти классов: A, B, C, M или X. При этом наиболее мощные вспышки способны вызывать на Земле радиопомехи и провоцировать продолжительные магнитные бури.

Ранее ученые спрогнозировали уменьшение числа магнитных бурь в 2026 году.

