РИА Новости: ВСУ потеряли целую штурмовую группу у Лимана в Харьковской области

Украинская армия потеряла целую штурмовую группу в лесу около Лимана на Харьковском направлении. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры.

Отмечается, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли одну неудачную попытку вернуть утраченные позиции, проведя контратаку подразделениями 120-й отдельной бригады территориальной обороны.

В результате неудачной атаки противник потерял 50% штурмовой группы убитыми и 50% ранеными, рассказал собеседник агентства.

11 декабря министерство обороны России сообщило о взятии под контроль населенного пункта Лиман в Харьковской области. По данным ведомства, украинских военнослужащих из Лимана вытеснили подразделения группировки войск «Север».

Позднее в Минобороны РФ уточнили, что ВС РФ в период с 6 по 12 декабря взяли под контроль восемь населенных пунктов в четырех регионах.

