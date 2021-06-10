Чехия предложила белорусской оппозиции открыть офис в Праге

Президент Чехии Милош Земан на встрече с бывшим кандидатом на пост президента Белоруссии Светланой Тихановской предложил ей открыть в Праге офис белорусской оппозиции. Об этом пишет ТАСС.

«Это была дружеская встреча. Я ей предложил, чтобы белорусская оппозиция открыла офис в Праге. Это, наверное, было бы хорошо», — сказал Земан.

Тихановская находится в Чехии с визитом, который продлится с 6 по 10 июня.

Ранее спикер верхней палаты Милош Выстрчил заявил, что в Сенате парламента Чехии принимают в качестве лидера государства.

В Белоруссии 9 августа прошлого года состоялись президентские выборы, на которых, согласно официальным данным ЦИК, победу одержал Александр Лукашенко, получивший 80,10% голосов. Второе место с 10,12% заняла Светлана Тихановская, не признавшая результаты голосования. После подведения итогов голосования в республике начались массовые акции протеста.