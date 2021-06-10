Байден случайно оскорбил британских военных

Президент США Джо Байден оговорился во время обращения к военнослужащим Королевских военно‑воздушные силы Великобритании. Текст его речи опубликован на сайте Белого дома.

Выступая перед военными, американский лидер перепутал аббревиатуру Королевских военно‑воздушных сил (Royal Air Force). Вместо RAF он произнес RFA, что соответствует аббревиатуре британского Вспомогательного Королевского флота (Royal Fleet Auxiliary).

Оговорку глава государства допустил в части выступления, посвященной тесным связям между американскими и британскими вооруженными силами.

Американский лидер неоднократно допускал оплошности в своей речи. Так, в апреле текущего года он случайно нецензурно выругался, пытаясь произнести словосочетание «нацистские флаги». До этого он также оговорился в фамилии президента России Владимира Путина.