Источник: «Северный поток — 2» не станет темой саммита G7

Источник в правительстве Германии заявил, что на саммите G7 вряд ли будут обсуждать газопровод «Северный поток — 2». Об этом сообщает РИА «Новости».

«Это, честно говоря, я думаю, не является темой для саммита, это идет на другом уровне», — сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос о возможном обсуждении «Северного потока — 2» на саммите G7.

Саммит G7 пройдет в Англии 11-13 июня.

Ранее сообщалось, что Берлин продолжит переговоры с Вашингтоном по «Северному потоку — 2».

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что американская сторона будет работать над тем, чтобы «Северный поток — 2» не начал функционировать.

4 июня президент России Владимир Путин объявил о завершении укладки первой нитки «Северного потока — 2». По его словам, «Газпром» готов заполнять трубопровод газом. Глава государства также добавил, что строительство второй нитки газопровода будет закончено в течение полутора-двух месяцев.

«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

Против этого проекта активно выступают США, продвигающие в Евросоюзе свой сжиженный природный газ. Помимо того, у проекта есть и другие страны-противники, включая Украину, которая опасается остановки транзита российского газа через свою территорию.