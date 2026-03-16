На Украине сотрудника антикоррупционного бюро обвинили в коллаборационизме

На Украине СБУ задержала сотрудника НАБУ по обвинению в коллаборационизме

Сотрудники службы безопасности Украины (СБУ) задержали работника Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) по обвинению в «коллаборационизме». Это произошло на блокпосту около въезда в город Сумы, сообщили в пресс-службе НАБУ.

По ее информации, причиной неправомерного задержания представители СБУ назвали «коллаборационизм», поскольку родители работника бюро проживают в одной из четырех областей, которые в 2022 году вошли в состав России. НАБУ ведет расследование всех обстоятельств инцидента.

В пресс-службе СБУ, в свою очередь заявили, что задержанный сотрудник бюро якобы был выходцем из России. В ведомстве утверждают, что в ходе проверки он отказался назвать свое место работы, а в подтверждение личности продемонстрировал страницу из приложения государственных сервисов «Дия» («Действие»). Также в его смартфоне якобы были обнаружены российские мобильные номера.

В феврале сотрудники Службы безопасности Украины задержали командующего логистикой Воздушных Сил ВСУ Андрея Украинца и начальника Управления СБУ в Житомирской области Владимира Компаниченко.

Ранее бывшего главу СБУ заподозрили в работе на Россию.