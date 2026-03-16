В Бахрейне рассказали, сколько было сбито БПЛА Ирана с начала конфликта на Ближнем Востоке

Армия Бахрейна с начала конфликта на Ближнем Востоке сбила более 200 БПЛА Ирана

Системы противовоздушной обороны Бахрейна с начала конфликта на Ближнем Востоке в конце февраля 2026 года уничтожили более 100 ракет и 200 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), которые были запущены Ираном в сторону королевства. Об этом сообщил штаб бахрейнских сил обороны в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«С начала агрессии силами ПВО страны перехвачено и сбито 125 ракет и 212 беспилотников, выпущенных из Ирана», — говорится в публикации.

В штабе выразили гордость повышенной боевой готовностью и высокой бдительностью, которая была проявлена военнослужащими, а также постоянной эффективностью их действий по защите королевства.

11 марта сообщалось, что Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части иранских ВС) в ходе серии ударов поразили штаб 5-го флота военно-морских сил США в порту Мина-Салман в Бахрейне.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Ранее в ОАЭ заявили о перехвате более 100 беспилотников.