В Бахрейне рассказали, сколько было сбито БПЛА Ирана с начала конфликта на Ближнем Востоке

Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Армия

Армия Бахрейна с начала конфликта на Ближнем Востоке сбила более 200 БПЛА Ирана
HOCH ZWEI/Global Look Press

Системы противовоздушной обороны Бахрейна с начала конфликта на Ближнем Востоке в конце февраля 2026 года уничтожили более 100 ракет и 200 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), которые были запущены Ираном в сторону королевства. Об этом сообщил штаб бахрейнских сил обороны в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«С начала агрессии силами ПВО страны перехвачено и сбито 125 ракет и 212 беспилотников, выпущенных из Ирана», — говорится в публикации.

В штабе выразили гордость повышенной боевой готовностью и высокой бдительностью, которая была проявлена военнослужащими, а также постоянной эффективностью их действий по защите королевства.

11 марта сообщалось, что Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части иранских ВС) в ходе серии ударов поразили штаб 5-го флота военно-морских сил США в порту Мина-Салман в Бахрейне.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Ранее в ОАЭ заявили о перехвате более 100 беспилотников.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
