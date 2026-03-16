Стармер отказал Трампу в одной просьбе

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер отказался посылать военные корабли для восстановления судоходства в Ормузском проливе, несмотря на просьбу президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает газета The Daily Telegraph.

Как отмечает издание, тот факт, что премьер Соединенного Королевства отклонил просьбу американского лидера, может еще сильнее ухудшить отношения между ними.

15 марта министр энергетической безопасности и углеродной нейтральности Британии Эд Милибэнд заявил, что Лондон рассматривает возможность отправки кораблей и беспилотников для поиска мин на Ближний Восток, чтобы вновь открыть Ормузский пролив.

14 марта Трамп сообщил, что несколько стран намерены направить военные корабли в Ормузский пролив для поддержания безопасности.

9 марта президент РФ Владимир Путин заявил, что добыча нефти, которая завязана на использование Ормузского пролива, «рискует полностью остановиться уже в ближайший месяц».

Иран в связи с атаками со стороны Израиля и США объявил о фактическом закрытии Ормузского пролива, который является одним из основных нефтяных маршрутов в мире. Исламская Республика распространила запрет на проход на все суда, включая коммерческие корабли и танкеры. На этом фоне трафик в стратегическом коридоре почти полностью остановился. Ситуация привела к резкому росту цен на нефть.

Ранее на Западе заявили, что Иран высмеял призывы Трампа по Ормузскому проливу.