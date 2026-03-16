Психиатр объяснил, как распознать у себя «весеннее обострение» и когда пора к врачу

Многие привыкли списывать весеннюю раздражительность на обычную усталость или авитаминоз. Однако за «сезонной хандрой» часто скрываются глубокие биологические процессы: пока одни радуются первому солнцу, другие сталкиваются с обострением хронических недугов — и речь не только о психике. О том, почему наш организм не всегда успевает за календарной весной и какие сигналы нельзя игнорировать, «Газете.Ru» рассказал психиатр, психотерапевт, эксперт телеканала «Доктор» Александр Семченков.

Феномен «весеннего обострения» — это не миф и не народное выражение, а реальный физиологический процесс. Весной наш организм вынужден экстренно менять режим работы, который установился за долгие зимние месяцы.

«Важно понимать, что весеннему обострению наиболее подвержены люди с хроническими заболеваниями не только психоэмоционального, но и соматического плана. В период смены сезонов наш организм перестраивается на другие циркадные ритмы, на другой режим функционирования. Под стать погоде за окном меняется даже метаболизм», — объясняет Семченков.

Проблема возникает в момент перехода. Здоровый организм обычно адаптируется к новым условиям в течение двух недель. Но если у человека есть склонность к хроническим заболеваниям, эта адаптация может дать сбой. Именно тогда возникает ухудшение состояния, которое мы привыкли называть обострением.

Особую роль играет то, какой была предшествующая зима. Если она была холодной, снежной и, что самое важное, пасмурной, весенний переход дастся организму значительно труднее.

Длительный период недостатка солнечного света запускает цепочку реакций: замедляются процессы обмена веществ, нарушается выработка важных нейромедиаторов.

«Зимний период низкого серотонина и дофамина резко сменяется всплеском всех этих составляющих при первых ярких лучах солнца. Естественно, такой резкий переход и гормональный скачок для многих людей может оказаться достаточно тяжелым испытанием», — отмечает эксперт.

Всплеск активности в природе и увеличение светового дня становятся катализатором для тех, чья система адаптации и так работает на пределе. В первую очередь это касается людей, уже имеющих психоэмоциональные или ментальные проблемы. Им сложнее всего подстроиться под новые погодные и биологические условия.

Однако врач подчеркивает: внимательными нужно быть и тем, кто страдает от заболеваний внутренних органов. Общая перестройка метаболизма может «ударить» по любому слабому месту в организме.

Как отличить обычную усталость от состояния, требующего медицинской помощи? Врач выделяет несколько ключевых маркеров, которые должны насторожить.

Утреннее подавленное состояние. Если вы просыпаетесь уже с плохим настроением, которое не проходит после чашки чая или кофе.

Раздражительность. Постоянный повышенный эмоциональный фон, вспышки гнева или тревоги.

Нарушения сна и аппетита. Трудности с засыпанием или, наоборот, постоянная сонливость, а также резкое изменение пищевого поведения.

Апатия. Отсутствие желания заниматься привычными делами, общаться и даже следить за собой.

Главный критерий здесь — время. «Если период пониженного настроения, хандры и выраженной усталости длится более двух недель без видимых внешних причин, необходимо обязательно обратиться к специалисту», — предупреждает психиатр.

Для тех, кто уже знает о своей склонности к сезонным ухудшениям, эксперт рекомендует не дожидаться критической точки. Если вы понимаете, что состояние не улучшается в течение недели, лучше проконсультироваться с врачом заранее.

Чтобы помочь организму пережить весенний «взрыв» метаболизма, важно снизить нагрузку в других сферах жизни. Если вы чувствуете, что адаптация дается с трудом, не требуйте от себя сверхпродуктивности. Помните, что весеннее обострение — это не признак слабости характера, а вопрос физиологии: организм просто не успевает за увеличивающимся световым днем. Своевременное внимание к своему состоянию позволит пережить этот период без серьезных потерь для здоровья.

