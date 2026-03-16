Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Армия

Стало известно, сколько за неделю сбили украинских БПЛА над Россией

РИА Новости: средства ПВО за неделю сбили 2970 украинских БПЛА над Россией
Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Средства противовоздушной обороны за неделю перехватили и уничтожили не менее 2970 украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Минобороны РФ.

Больше всего беспилотников было сбито 9 и 15 марта (754 и 605 единиц). Подавляющее количество атак совершено на европейскую часть России.

За неделю до этого, со 2 по 8 марта, средства ПВО России всего перехватили не менее 1999 украинских дронов.

15 марта в министерстве обороны РФ заявили, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за минувшие сутки уничтожили сотни дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также авиационные бомбы, реактивные снаряды и ракеты «Нептун».

В ведомстве отметили, что системы ПВО сбили 12 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 605 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Ранее военные ВС РФ вывели из строя танк Leopard под Константиновкой.

 
Теперь вы знаете
Новичку заплатят больше, чем вам: правда ли это и нужно ли менять работу ради роста зарплаты?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!