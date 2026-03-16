Стало известно, сколько за неделю сбили украинских БПЛА над Россией

РИА Новости: средства ПВО за неделю сбили 2970 украинских БПЛА над Россией

Средства противовоздушной обороны за неделю перехватили и уничтожили не менее 2970 украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Минобороны РФ.

Больше всего беспилотников было сбито 9 и 15 марта (754 и 605 единиц). Подавляющее количество атак совершено на европейскую часть России.

За неделю до этого, со 2 по 8 марта, средства ПВО России всего перехватили не менее 1999 украинских дронов.

15 марта в министерстве обороны РФ заявили, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за минувшие сутки уничтожили сотни дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также авиационные бомбы, реактивные снаряды и ракеты «Нептун».

В ведомстве отметили, что системы ПВО сбили 12 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 605 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

