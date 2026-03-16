Посол Липаев: на Западе забыли, что атомная бомба не является игрушкой

Западные политики забыли об ответственности за атомную бомбу. Об этом в интервью газете «Известия» заявил посол России в Румынии Владимир Липаев.

По его словам, политики, которые забывают, что «атомная бомба — это не игрушка», вызывают сожаление. Дипломат добавил, что обладание подобным типом оружия является огромной ответственностью перед своими гражданами и человечеством.

Дипломат добавил, что в вопросах ядерной сферы недопустимы «легковесность, авантюризм и конъюнктурный подход».

До этого Совет Федерации направил обращения в парламенты Великобритании и Франции, а также в ООН и МАГАТЭ, требуя провести расследования в связи с данными СВР России о намерении Лондона и Парижа передать Украине ядерные взрывные устройства. В документе подчеркивается, что такой «безответственный сговор» может привести к катастрофическим последствиям.

