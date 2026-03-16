Стало известно, где в России дешевле всего ходить в кино

Дешевле всего в России ходить в кино в Омске, Севастополе и Махачкале
В 2025 году самый доступный поход в кино в России оказался в Омске, Севастополе и Махачкале, где средняя цена билета существенно ниже, чем в столичных и крупных агломерациях. Такие данные содержатся в исследовании Исследовательского центра КГ PROGRESS, основанном на официальной статистике Фонда кино, министерства культуры РФ, Кинопоиска и данных ЕАИС.

Самая низкая средняя стоимость билета по стране зафиксирована в Омске — 331 рубль. Близкие к этому уровню цены наблюдаются в Севастополе и Махачкале, что делает поход в кино особенно доступным для семей и зрителей с умеренным бюджетом.

Доступность киноновинок в этих городах отражает не только локальные экономические условия, но и стратегию кинотеатров, которые часто используют более низкие цены для стимулирования спроса и привлечения массовой аудитории. Несмотря на то что такие рынки уступают по суммарным кассовым сборам крупным центрам, они компенсируют это высокой конкуренцией за зрителя и стабильной посещаемостью.

«Зритель семейного и молодежного сегмента, который склонен учитывать бюджет при планировании досуга. В городах с доступными ценами поход в кино остается одной из ключевых форм развлечения для широких слоев населения», — отмечает основатель КГ PROGRESS Дмитрий Солопов.

Среди других городов с относительно низкими средними ценами билетов также выделяются Ставрополь, где рост стоимости был минимальным, и ряд регионов с осторожной ценовой политикой. Это подчеркивает, что кинотеатры в таких локациях ориентируются на удержание аудитории через доступную цену билета.

С контрастом выступают экономически развитые рынки. Москва остается лидером по средней цене — 625 рублей, что почти в два раза выше, чем в Омске. Такая разница усиливает региональную дифференциацию и подчеркивает, как сильно влияет локальный уровень доходов и структура спроса на стоимость похода в кино.

Для сравнения: в 2024 году диапазон средних цен билетов варьировался от 272 рублей в Омске до 515 рублей в Москве. Таким образом, хотя разрыв между самыми доступными и самыми дорогими городами уже тогда был заметен, в 2025 году он стал еще шире за счет более существенного удорожания билетов в крупных агломерациях и умеренного роста в «дешевых» городах.

1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!