Стала известна дата проведения последних звонков в школах

Минпросвещения сообщило, что последние звонки в российских школах пройдут 26 мая

Последние звонки в школах России прозвенят 26 мая. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе Минпросвещения РФ.

По ее информации, министерство направило соответствующие рекомендации во все регионы страны.

В ведомстве заявили, что в программу торжественных мероприятий предлагают включить церемонию поднятия флага РФ, исполнение гимна, а также чествование многодетных семей, выступления родителей — участников специальной военной операции (СВО) и тех, кого удостоили государственных наград.

До этого сообщалось, что в России вступил в силу закон, в соответствии с которым девятиклассники, не прошедшие государственную итоговую аттестацию (ГИА) или получившие неудовлетворительные результаты, смогут бесплатно пройти обучение рабочим профессиям. Список профессий будут составлять власти регионов, исходя из местных кадровых потребностей.

Законопроект о бесплатном профобучении для девятиклассников, не сдавших ГИА, внесли в Государственную думу 16 июля 2025 года.

