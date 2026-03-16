Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Общество

Стала известна дата проведения последних звонков в школах

Минпросвещения сообщило, что последние звонки в российских школах пройдут 26 мая
Виталий Аньков/РИА Новости

Последние звонки в школах России прозвенят 26 мая. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе Минпросвещения РФ.

По ее информации, министерство направило соответствующие рекомендации во все регионы страны.

В ведомстве заявили, что в программу торжественных мероприятий предлагают включить церемонию поднятия флага РФ, исполнение гимна, а также чествование многодетных семей, выступления родителей — участников специальной военной операции (СВО) и тех, кого удостоили государственных наград.

До этого сообщалось, что в России вступил в силу закон, в соответствии с которым девятиклассники, не прошедшие государственную итоговую аттестацию (ГИА) или получившие неудовлетворительные результаты, смогут бесплатно пройти обучение рабочим профессиям. Список профессий будут составлять власти регионов, исходя из местных кадровых потребностей.

Законопроект о бесплатном профобучении для девятиклассников, не сдавших ГИА, внесли в Государственную думу 16 июля 2025 года.

Ранее россияне рассказали, каким запомнили свой выпускной.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!