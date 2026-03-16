Ведомство Мерца не стало комментировать участие Германии в операции в Ормузском проливе

Bild: Мерц не ответил на вопрос об участии ФРГ в операции в Ормузском проливе

Ведомство федерального канцлера Германии Фридриха Мерца оставило без ответа вопрос о перспективах участия немецких военнослужащих в возможной операции в Ормузском проливе. Об этом сообщает Bild.

Издание уточнило у ведомства, запрашивал ли Белый дом помощь у Берлина, а также планируется ли оказание поддержки со стороны Германии.

«Ведомство канцлера отвечать не захотело», — говорится в публикации.

До этого сообщалось, что администрация американского лидера Дональда Трампа в ближайшее время может объявить о создании коалиции стран по сопровождению коммерческих судов через Ормузский пролив.

Министр энергетической безопасности и углеродной нейтральности Великобритании Эд Милибэнд заявил, что Лондон рассматривает возможность отправки кораблей и беспилотников для поиска мин на Ближний Восток, чтобы вновь открыть Ормузский пролив.

9 марта президент РФ Владимир Путин заявил, что добыча нефти, которая завязана на использование Ормузского пролива, «рискует полностью остановиться уже в ближайший месяц».

Ранее в США отказались гарантировать краткосрочный скачок цен на нефть.