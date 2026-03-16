Небензя: ООН не участвует в переговорах по Украине из-за своей предвзятости
ООН из-за своей предвзятости не принимает участия в переговорах по достижению мира на Украине. Об этом в интервью сербскому изданию «Политика» заявил постпред России при всемирной организации Василий Небензя.

Он отметил, что в случае достижения соглашения на переговорах между Россией и Украиной при посредничестве Соединенных Штатов его дальнейшее оформление будет зависеть от содержания самого документа. ООН как универсальная международная площадка имеет необходимые механизмы для придания таким решениям дополнительной международно-правовой легитимности, и Совет Безопасности может принять соответствующую резолюцию.

В то же время, подчеркнул Небензя, избирательный подход и двойные стандарты со стороны Секретариата ООН лишают всемирную организацию статуса объективного арбитра в международных делах. Поэтому не случайно, что ООН не принимает участия в переговорах.

24 февраля стало известно, что США не поддержали антироссийскую резолюцию по Украине в ООН.

Ранее Захарова задала ООН несколько неудобных вопросов.

 
