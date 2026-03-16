Названы схемы мошенничества, направленные против маркетплейсов

Российские маркетплейсы столкнулись с ростом недобросовестной конкуренции и мошеннических действий, которые наносят ущерб как продавцам, так и владельцам пунктов выдачи заказов (ПВЗ). Об этом «Газете.Ru» рассказал руководитель продукта «МТС Скоринг» Вадим Алешин, перечислив основные схемы обмана, с которыми сегодня борются участники рынка.

«Одна из самых распространенных проблем для владельцев ПВЗ — так называемые фальшивые заказы. Недобросовестные игроки оформляют крупные партии товаров на пункт выдачи конкурента. Это блокирует оборачиваемость, занимает место и создает логистический коллапс для конкретной точки. Схожей по механизму, но иной по цели является схема массового бронирования товаров без их последующего выкупа, что также дестабилизирует работу продавцов и площадок», — отметил Алешин.

По его словам, еще одно популярное явление на маркетплейсах — накрутка рейтинга через самовыкупы: в этом случае недобросовестный поставщик или продавец самостоятельно выкупает свой товар, чтобы оставить под ним положительный отзыв и искусственно повысить позиции в выдаче.

По словам Алешина, объединяет все эти схемы одно: за ними стоят конкретные люди или группы лиц, чьи действия необходимо отслеживать. Классических проверок по открытым базам здесь недостаточно, посетовал эксперт. По его словам, критически важно выявлять аномальные связи между аккаунтами, и именно эту задачу решают современные скоринговые системы. Например, с помощью анализа больших данных можно понять, связан ли аккаунт, делающий подозрительный заказ, с конкурирующим ПВЗ или прослеживается ли прямая связь между поставщиком и «покупателем», оставляющим хвалебный отзыв, пояснил Алешин.

Он сказал, что эффективная борьба с мошенничеством требует от участников рынка и маркетплейсов внедрения инструментов предиктивной аналитики, способных в режиме реального времени оценивать связи и репутацию контрагентов. Скоринговые системы, анализируя цифровой след и паттерны поведения, позволяют автоматически блокировать подозрительные операции еще до того, как они нанесут ущерб, сказал эксперт. Это не только минимизирует убытки добросовестных продавцов, но и создает более честную и прозрачную среду для всей электронной торговли, заключил Алешин.

Ранее Мишустина попросили не вводить сбор с маркетплейсов ради «Почты России».