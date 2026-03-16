Израиль нанес мощный удар по столице Ливана

Израильская авиация атаковала южный пригород Бейрута. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам очевидцев, израильские самолеты пролетели на низкой высоте и нанесли удар по жилому дому в районе Харет-Хрейк, после чего раздался мощный взрыв.

В свою очередь, пресс-служба израильской армии заявила, что наносятся удары по находящейся в столице Ливана «террористической инфраструктуре» шиитской группировки «Хезболла».

11 марта «Хезболла» объявила о начале операции «Съеденный орел», направленной против Израиля. Она выпустила около 100 ракет по территории противника. По предварительным данным, в результате обстрела два человека получили легкие ранения.

После этого израильские военные нанесли удары по 10 объектам «Хезболлы» в южной части Бейрута. В районе Дахия целью ударов были штаб-квартира разведки, штаб-квартира подразделения «Радван» и другие командные пункты.

Ранее Израиль нанес удар по центру Бейрута.