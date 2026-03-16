Россиян предупредили, какие породы собак — худший выбор для жизни в квартире

Есть такие породы собак, для которых жизнь в квартире — как клетка для орла. Им нужны поля, стада, задания, миссии, но получают они диван и два выгула по 20 минут. Что это за собаки, «Газете.Ru» рассказала кандидат ветеринарных наук, старший преподаватель кафедры ветеринарной медицины Университета РОСБИОТЕХ Юлия Немцева.

«Например, бордер-колли, австралийская овчарка (аусси), шелти. Они созданы не для того, чтобы лежать у ног, а чтобы думать, бегать, управлять процессами. Бордер-колли способен запомнить сотни команд и готов выполнять их сутками. В квартире такой интеллект без работы превращается в проблему. Собака начинает пасти детей, кота, мух на стекле. А если пасти некого — принимается за диван. Не от злости, а от скуки. Им нужен не просто выгул, а работа: аджилити, фрисби, поисковые игры, ежедневный мозговой штурм», — объяснила ветврач.

В этой же категории — джек-рассел-терьер, такса, бигль, фокстерьер. Это охотники в четырех стенах.

«В них живет инстинкт, который говорит: «видишь движение — догоняй». В квартире добычей становится все: мячики, тапки, ножки стульев, а иногда и ноги прохожих. Без возможности выплеснуть энергию такие собаки превращаются в лающих, роющих и грызущих террористов. Им нужен не просто бег, а возможность «охотиться» — искать, выслеживать, хватать», — предупредила эксперт.

Немецкая овчарка, бельгийский малинуа, ротвейлер, доберман — тоже не лучший вариант для квартиры.

«Это служебные тяжеловесы, которые требуют серьезной нагрузки, дрессировки и работы с человеком. Если такую собаку просто выгуливать у дома, энергия накапливается и ищет выход. Часто находит — в виде охраны дивана от курьеров и подозрительных шорохов за стеной», — добавила Немцева.

Алабай, кавказская овчарка, сенбернар, ньюфаундленд — это гиганты, которым тесно.

«Казалось бы, они флегматичны. Но проблема в другом: им нужно пространство просто для того, чтобы развернуться. В малогабаритной квартире крупная собака живет в позе «вечно поджатый хвост». Кроме того, многие из этих пород — территориальные охранники. В тесноте они начинают гипертрофированно защищать свою территорию, потому что любое движение за дверью воспринимается как вторжение», — отметила ветврач.

Йоркширский терьер, той-терьер, шпиц — очень неожиданная компания среди неквартирных собак. Они маленькие, но громкие.

«Владельцы часто думают: раз маленький, значит квартирный. Но многие из этих пород выводились как сторожа. Их задача — лаять на любой шорох. В многоквартирном доме это превращается в круглосуточный концерт по заявкам соседей. Им нужна серьезная социализация и воспитание, иначе кроха становится тираном», — заявила эксперт.

По словам ветврача, есть простая формула: для квартиры нужна собака, которой комфортно при том уровне активности, который вы можете ей дать.

«Если вы домосед — обратите внимание на породы с низкой активностью: французский бульдог, мопс, кавалер-кинг-чарльз-спаниель, некоторые молоссы (но с поправкой на размер). Если вы бегун или велосипедист — можно рассмотреть и активные породы, но будьте готовы, что они потребуют вашего времени без остатка», — резюмировала она.

Самая проблемная порода в квартире — это не та, которая крупная, и не та, которая активная. Это та, чьи потребности не совпадают с возможностями хозяина.

«Пастушья собака без стада, охотник без добычи, охранник без территории — это животное в состоянии хронического стресса. И виновата в этом не собака, а тот, кто выбрал ее по картинке, не заглянув в учебник биологии», — резюмировала ветврач.

