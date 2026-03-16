В КСИР назвали единственный путь к достижению мира на Ближнем Востоке

КСИР: единственным путем к миру является изгнание армии США с баз в регионе

Изгнание американских войск с баз в странах Персидского залива является единственным путем к улучшению ситуации на Ближнем Востоке. Об этом на свой странице в социальной сети X заявил командующий Военно-морскими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) контр-адмирал Алиреза Тангсири.

Он напомнил, что в последние годы Тегеран неоднократно предупреждал правителей монархий Персидского залива о лицемерной политике США и стран Запада. Американцы и европейцы не принесли в регион безопасность, а лишь использовали государства залива в своих целях. Поэтому единственным путем к улучшению ситуации на Ближнем Востоке является единство исламских государств и изгнание войск США из региона.

16 марта в КСИР заявили, что за несколько дней Иран уничтожил 80% радаров и ключевых объектов на военных базах США на Ближнем Востоке.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Ранее в КСИР рассказали о своих целях в Красном море.