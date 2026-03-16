США рассматривают возможность создать коалицию по сопровождению через Ормузский пролив

Администрация американского лидера Дональда Трампа в ближайшее время может объявить о создании коалиции стран по сопровождению коммерческих судов через Ормузский пролив. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

В публикации отмечается, что в текущий момент в Белом доме решают один из основных вопросов по данной коалиции — начнет ли она работу до того, как будут прекращены боевые действия на Ближнем Востоке, или после.

По данным издания, в коалицию должны войти несколько стран, но пока неизвестно, какие государства станут ее участниками.

До этого министр энергетической безопасности и углеродной нейтральности Великобритании Эд Милибэнд заявил, что Лондон рассматривает возможность отправки кораблей и беспилотников для поиска мин на Ближний Восток, чтобы вновь открыть Ормузский пролив.

9 марта президент РФ Владимир Путин заявил, что добыча нефти, которая завязана на использование Ормузского пролива, «рискует полностью остановиться уже в ближайший месяц».

Ранее в США отказались гарантировать краткосрочный скачок цен на нефть.