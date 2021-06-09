США не считают Россию причастной к недавним кибератакам

Соединенные Штаты не обвиняют Россию в недавних кибератаках с использованием вирусов-вымогателей, сообщил советник президента США Джо Байдена по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан в ходе брифинга.

При этом Салливан заявил, что американский лидер поднимет беспокоящие Вашингтон вопросы в сфере кибербезопасности на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

«Мы не считаем, что российское правительство было причастно к последним атакам, но мы считаем, <...> что Россия может и должна сделать шаги, чтобы принять меры», — добавил советник главы государства.

Ранее крупнейший в мире производитель мяса, бразильская компания JBS SA проинформировала правительство США о том, что преступная группа, которая, вероятно, располагается в России, провела кибератаку на организацию. Сообщалось, что хакерская атака было осуществлена с использованием программ-вымогателей, как и в случае с оператором крупнейшего в Соединенных Штатах трубопровода Colonial Pipeline.

Позже заместитель главы министерства иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Москва и Вашингтон находятся в контакте по поводу хакерской атаки на JBS.