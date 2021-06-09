Путин назвал уродливым законопроект о коренных народах Украины

Президент России Владимир Путин заявил, что отрицательно относится к планам украинского коллеги Владимира Зеленского исключить русских из числа коренных народов Украины. Об этом пишет ТАСС.

«Разумеется, отрицательно. Как еще к этому можно относиться?» — ответил на соответствующий вопрос Путин.

Российский лидер отметил, что Украина возникла как порождение Советского периода, поэтому не считать русских коренным народом «смешно и глупо». По словам Путина, делить народы на коренные и остальные некорректно и противоречит нормам международного права. Президент подчеркнул, что это напоминает практику нацистской Германии.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект «О коренных народах Украины», который определяет права коренных народов в государстве и особенности их реализации. При этом, русские не были указаны в этом законопроекте как «коренной народ».

Позже этот законопроект прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова. Дипломат заявила, что законопроект об исключении русских из числа коренных народов Украины закрепляет националистическую и неонацистскую позицию страны.