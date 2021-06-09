В бундестаге заявили, что Европа «немыслима без России»

Европа, в том числе Германия, немыслимы без России, считает сопредседатель немецкой оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» Тино Крупалла. Его слова приводит РИА «Новости».

«Европа, как и ФРГ, немыслима без России. Германия без России не стала бы тем, чем она сегодня является — объединенной, демократической страной в центре Европы <…> к сожалению, мы должны констатировать, что германо-российские отношения ухудшились», — заявил Крупалла.

По его мнению, в условиях ухудшения отношений стороны могут двигаться вперед «только при помощи непрерывного диалога, открытых и объединяющих разговоров, а не посредством обвинений». Кроме того, германский депутат призвал не допустить углубления «ямы» в отношениях между Россией и Европой.

Ранее российский постоянный представитель при Евросоюзе Владимир Чижов заявил, что Европейский союз связан с Россией общим будущим, и в Брюсселе это понимают. При этом постпред отметил, что Евросоюз остается привержен «пяти принципам» в отношениях с Россией, которые на сегодняшний день не отвечают актуальной ситуации и взаимным потребностям сторон.