Постпред России при СЕ прокомментировал закон «О коренных народах Украины»

Москва намерена добиться через Совет Европы адекватной реакции на закон президента Украины Владимира Зеленского об исключении русских из числа коренных народов Украины. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил постпред России при СЕ Иван Солтановский.

По его словам, тематика ущемления русскоязычного населения и прав коренных народов на Украине находится в фокусе общественного внимания в Совете Европы.

18 мая президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект «О коренных народах Украины», который определяет права коренных народов в государстве и особенности их реализации. В их число были включены крымские татары, караимы и крымчаки. При этом русские не были указаны в этом законопроекте как «коренной народ».

Ранее украинский законопроект оценила официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, данная законодательная инициатива закрепляет за Украиной националистическую и неонацистскую позицию.