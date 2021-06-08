В Белом доме рассказали, готов ли Байден к саммиту с Путиным

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на брифинге заявила, что президент США Джо Байден готовится к своему первому зарубежному турне и саммитам с НАТО, «Группой семи» (G7) и российским коллегой Владимиром Путиным. Трансляция велась на сайте Белого дома.

Представитель вашингтонской администрации отметила, что политик «готовился 50 лет, он был на мировой сцене, он знает определенное число этих лидеров», включая Путина и других лидеров стран, «которых он увидит на саммите НАТО и G7».

25 мая Кремль и Белый дом подтвердили, что Путин и Байден встретятся 16 июня в Женеве. Провести переговоры в третьей стране предложил американский лидер во время телефонного разговора с российским коллегой, который состоялся в апреле текущего года.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что не ждет прорывов после встречи с американским президентом Джо Байденом.