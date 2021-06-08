Захарова оценила украинский законопроект об исключении русских из числа коренных народов

Законопроект об исключении русских из числа коренных народов Украины закрепляет националистическую и неонацистскую позицию страны. Об этом в своем Telegram-канале написала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Сигнал Киева населению понятен: есть у вашей национальности, народности, народа свое государство — не претендуйте на равные права с «украинской» нацией и знайте, что в любой момент вы поедете по месту геолокации вашего «национального» государства». И ведь под действие закона подпадают миллионы человек!, — написала она.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект «О коренных народах Украины», который определяет права коренных народов в государстве и особенности их реализации. При этом, русские не были указаны в этом законопроекте как «коренной народ».