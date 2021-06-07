Россия внесла девять канадских чиновников в черный список

Официальный представитель МИД России Мария Захарова внесло в черный девять граждан Канады, которые причастны к формированию и проведению антироссийского курса, сообщает ТАСС.

«В ответ на введенные канадским правительством 24 марта 2021 года незаконные санкции против граждан Российской Федерации под надуманным предлогом якобы преследований осужденного за противоправные деяния российского гражданина Алексея Навального принято решение закрыть въезд в Россию на бессрочной основе нижеследующим лицам, имеющим гражданство Канады», — заявили в МИД.

В список попали министр юстиции и генеральный прокурор Дэвид Ламетти, руководитель федеральной тюремной службы Канады Энн Келли, руководитель управления по внутренней политике Марси Суркес, министр по взаимодействию с регионами Доминик Леблан, заместитель министра национальной обороны Джоди Томас, заместитель начальника штаба национальной обороны Майк Руло, комиссар Королевской канадской конной полиции Бренда Лаки и ее Брайан Бреннан, а также начальник разведывательного управления Вооруженных сил Канады, контр-адмирал Скотт Бишоп.

По словам Захаровой, канадские власти продолжают вести контрпродуктивную политику против России, что не способствует восстановлению отношений между странами.

Ранее в «черный список» Украины вошли еще семь российских граждан.