Путин: состояние связей России и Евросоюза не назвать удовлетворительным

Президент России Владимир Путин отметил в разговоре с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем, что Россия и Евросоюз остаются друг для друга значимыми партнерами, но нынешнее состояние связей нельзя считать удовлетворительным, сообщили в Кремле.

«Возвращение к сотрудничеству в прагматичном и уважительном ключе отвечало бы общим интересам. Выражено обоюдное мнение о важности активизации взаимодействия по таким конкретным направлениям, как здравоохранение, климатическая повестка, разрешение региональных конфликтов», — говорится в сообщении пресс-службы президента.

По мнению Путина, стороны все еще остаются друг для друга важными партнерами в сфере торговли и инвестиций.

Кроме того, стороны обсудили ряд двусторонних и международных тем — ситуацию в Нагорном Карабахе, украинский вопрос, первую российскую вакцину «Спутник V» и перспективы ее сертификации в ЕС, а также обеспечение условий для взаимных поездок граждан в рамках эпидемических ограничений.

Отдельно Путин подчеркнул контрпродуктивность «дополнительных мер санкционного давления на Белоруссию» со стороны Евросоюза.

Предыдущий разговор Путина и Мишеля состоялся в конце марта. Российский лидер еще тогда отметил неудовлетворительное состояние связей между Россией и Евросоюзом, которое, по его мнению, сложилось из-за «неконструктивной, порой конфронтационной линии партнеров».

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