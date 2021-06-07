В Госдуме прокомментировали законопроект Зеленского о коренных народах

Государственная Дума России осудила предложенный президентом Украины Владимиром Зеленским законопроект об исключении русских из числа коренных народов страны, сообщает официальный сайт нижней палаты российского парламента.

«Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации считает сам факт этой законодательной инициативы президента Украины вопиющей провокацией, направленной на обострение напряженности и конфликтов как внутри Украины, так и за ее пределами», — указано в документе.

Депутаты призвали страны-участники СНГ, ОДКБ, ОБСЕ и Евросоюз осудить действия украинских властей по разделению населения Украины на «коренное» и «некоренное» население.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект «О коренных народах Украины», который определяет права коренных народов в государстве и особенности их реализации. При этом, русские не были указаны в этом законопроекте как «коренной народ».