В НАТО в преддверии встречи Путина и Байдена заявили о важности диалога с Россией

На встрече президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена будет вестись поиск путей взаимодействия. Об этом заявил заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ в ходе конференции «Демократия в действии», передает ТАСС.

«Важно, чтобы продолжался диалог с Россией по стратегическому контролю, по ядерному противостоянию, по изменениям климата. Очень важно, что будет встреча. Она будет откровенной, но одновременно будет поиск путей взаимодействия с Россией более конструктивно, если они будут готовы», — отметил он.

25 мая Кремль и Белый дом подтвердили, что главы государств встретятся 16 июня в Женеве. Провести переговоры в третьей стране предложил американский лидер Джо Байден в ходе телефонного разговора с российским коллегой, который состоялся в апреле текущего года.

Путин заявил, что уверен в позитивном ключе предстоящей встречи с Байденом, однако не ждет прорывов во взаимоотношениях Москвы и Вашингтона.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, как идет подготовка к встрече главы РФ Владимира Путина с его американским коллегой Джо Байденом. По словам представителя Кремля, в настоящее время между сторонами проговаривается тема совместной пресс-конференции президентов. Он отметил, что пока это неподтвержденный пункт программы.