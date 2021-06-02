Президент Украины Владимир Зеленский внес в Раду законопроект об олигархах. Об этом сообщается на сайте офиса украинского лидера.

Документ называется «О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)». В нем предлагается считать олигархами тех, кто имеет значительное влияние в экономической и политической сферах, а также контролирует медийное пространство.

Уточняется, что законопроект не нарушает права лиц, попадающих в категорию олигархов, а лишь определяет порядок их взаимодействия с властью.

Ранее замглавы администрации президента России Дмитрий Козак объяснил, как Донбассу помогают деньги украинских олигархов, например Петра Порошенко и Игоря Коломойского. По его словам, Украина, которая с 2018 года считает Россию агрессором, платит последней деньги.

До этого Козак выразил убеждение, что конфликт в Донбассе объясняется тем, что Киев не желает общаться с представителями самопровозглашенных ДНР и ЛНР.