МИД России не планирует менять список недружественных стран

МИД России пока не рассматривает изменения списка недружественных стран. Об этом сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, отмечает ТАСС.

«Это платформа для реализации определенных решений, принятых у нас, которая отсутствовала раньше. Поэтому разговаривать, рассуждать о том, стоит или не стоит туда кого-то добавлять или выводить из этого списка только в силу политических сигналов, которые мы слышим, — эти сигналы меняются, они идут потоком», — сказал он.

Он подчеркнул, что дополнительных решений по списку пока не планируется.

Ранее Рябков заявил, что Россия в настоящий момент не видит каких-либо оснований для того, чтобы расширять список недружественных стран. По его словам, приниматься решение о включении европейских стран НАТО в список недружественных для РФ будет в зависимости от их поведения.

Также сообщалось, что Россия планирует дополнять список недружественных стран за необоснованную высылку дипломатов.

В апреле правительство Чехии объявило о решении выслать 18 российских дипломатов. Высылаемые якобы оказались сотрудниками российской разведки и работали под прикрытием. Утверждались, что они причастны к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Москва отвергла обвинения, а в качестве ответной меры МИД России объявил персонами нон грата 20 чешских дипломатов.

В мае власти России утвердили перечень недружественных государств. Сейчас там числятся только Чехия и Соединенные Штаты.