Лукашенко пригласил представителей ЛНР посетить Протасевича

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Роман Протасевич Роман Протасевич
Роман Протасевич
Global Look Press

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригласил представителей самопровозглашенной Луганской народной республики посетить Романа Протасевича, который является основателем признанного в республике экстремистским Telegram-канала NEXTA, передает телеканал «Беларусь 1».

Глава государства заявил, что если в Донбассе захотят задать вопросы Протасевичу в связи с возбужденным там уголовным делом, то представители ЛНР могут приехать в Белоруссию.

«Милости просим к нам, пожалуйста, задайте вопросы», — сказал Лукашенко.

Ранее генпрокуратура ЛНР попросила Белоруссию предоставить Протасевича для следственного эксперимента. В ведомстве заявили, что в ходе расследования уголовного дела установлена причастность молодого человека к обстрелам мирного населения Донбасса и уничтожению гражданской инфраструктуры.

27 мая генпрокуратура ЛНР возбудила уголовное дело в отношении Протасевича за участие в боях в Донбассе на стороне Киева.

До этого президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что следствие в отношении задержанных в минском аэропорту Романа Протасевича и россиянки Софии Сапеги будет вестись на территории республики.

23 мая основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич был задержан белорусскими правоохранительными органами после экстренной посадки самолета ирландской авиакомпании Ryanair, следовавшего из Афин в Вильнюс. Также была задержана его подруга, россиянка София Сапега.

В Белоруссии Протасевич обвиняется по нескольким статьям, в том числе в организации массовых беспорядков.