В Белом доме рассказали, зачем Байдену нужна встреча с Путиным

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена необходима, чтобы в Вашингтоне могли разобраться в намерениях Москвы. Такое заявление сделала представитель Белого дома Карин Жан-Пьер, передает «Интерфакс».

«Саммит — это не подарок России, а возможность отстаивать американские интересы», — сказала Жан-Пьер.

Представитель американской администрации отметила, что на этом мероприятии «предстоит много работы».

По ее словам, встреча лидеров двух стран является «наиболее эффективным способом понять планы и намерения России».

Ранее госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен заявил, что на грядущем саммите Путин и Байден будут обсуждать стабилизацию отношений России и США.

25 мая Кремль и Белый дом подтвердили, что главы государств встретятся 16 июня в Женеве.

Байден предложил своему российскому коллеге провести личную встречу в третьей стране во время телефонного разговора, который состоялся в апреле текущего года. Позже американский лидер заявил, что встреча может состояться в июне. Как отмечал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, встреча глав государств нужна, чтобы вывести отношения стран из печального положения.