Путин назвал приоритет России во внешней политике

Отношения с бывшими республиками Советского Союза — приоритет России во внешних делах. Об этом заявил президент России Владимир Путин, пишет ТАСС.

«Одним из важнейших приоритетов во внешних делах для России являются отношения с нашими ближайшими соседями, с республиками бывшего Советского Союза», — сказал политик на встрече с постоянными членами Совета безопасности.

Он также призвал участников мероприятия заняться работой в этой сфере.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин напомнил странам бывшего соцлагеря, а также Украине и государствам Прибалтики, что они многим обязаны России и должны быть благодарны ей за все, что она сделала для них.

Политик отметил, что Украина, не желая лишиться доходов от транзита российского газа, настаивает на денежном возмещении за строительство газопровода «Северный поток — 2», Чехия требует компенсации в €40 млн за якобы устроенный российскими спецслужбами взрыв на складе оружия во Врбетице в 2014 году, а Прибалтика, не преодолев свои экономические преграды, просит «компенсации» за советский период.