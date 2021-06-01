Лукашенко назвал западные санкции попыткой рейдерского захвата

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что считает санкции Запада против Минска попыткой рейдерского захвата экономических секторов республики. Об этом пишет РИА «Новости».

По его словам, все подобные действия обречены на провал.

«Им (Западу) надо сегодня сохранить лицо. Вляпались по уши», — сказал Лукашенко.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что в повестке саммита Евросоюза будут санкции против физлиц, ответственных за посадку самолета Ryanair в Минске.

23 мая основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич был задержан белорусскими правоохранительными органами после экстренной посадки самолета ирландской авиакомпании Ryanair, следовавшего из Афин в Вильнюс. Также сообщалось о задержании его девушки, россиянки Софии Сапеги.

В Белоруссии Протасевич обвиняется по нескольким статьям, в том числе в организации массовых беспорядков. Telegram-канал NEXTA белорусские власти считают экстремистским.