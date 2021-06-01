Медведев прокомментировал предстоящий саммит президентов России и США

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что саммит президентов России и США позволит выйти на нормальные и устойчивые принципы сотрудничества с Европой и Америкой, сообщает «Коммерсант».

«Что же касается отношения моих товарищей, коллег, то мы же все живые люди, да и ситуация изменилась. Мы видим отношение к нашей стране, которое активно проявляется в последние годы нашими соседями и в Европе, и тем более в Соединенных Штатах Америки. Нам нужны устойчивые, добрые, добрососедские, взаимовыгодные отношения с Европейским союзом и с Соединенными Штатами Америки, со всеми другими странами», — считает Медведев.

Зампред Совета безопасности подчеркнул, что инициатива ухудшить отношения с Россией происходила именно от западных партнеров.

«Я считаю, что это плохо, что в экономическом плане все многое потеряли. Это плохо для общей ситуации в мире. Нам нужно выходить на какие-то другие, нормальные, устойчивые принципы сотрудничества. Надеюсь, это будет происходить в том числе в результате российской внешнеполитической активности», — заявил Медведев.

Ранее Дмитрий Медведев назвал действия Запада из-за Крыма неразумными