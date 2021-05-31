В МИД сообщили, что Россия планирует защищать Белоруссию в случае новых санкций

Москва намерена защищать Белоруссию в том случае, если Евросоюз введет в отношении Минска экономические санкции. Об этом сообщил РИА «Новости» директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский.

До этого глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявлял, что главы МИД Евросоюза, когда будут обсуждать экономические секторальные санкции по Белоруссии, затронут вопросы экспорта калия и транзита российского газа через республику. По его словам, ЕС для введения экономических санкций против Минска понадобится согласование.

«Я думаю, что мы будем защищать нашего партнера Белоруссию, мы будем помогать нашим союзникам. А то, что придумывают западники против Белоруссии, вызывает абсолютно негативные эмоции», — объяснил Биричевский.

Директор департамента экономического сотрудничества министерства уточнил, что нужно проводить расследование по ситуации в Белоруссии.

Как пояснил Биричевский, подход Москвы «заключается в том, чтобы не принимать импульсивных мер».

23 мая лайнер авиакомпании RyanAir летел из Афин в Вильнюс через воздушное пространство Белоруссии. Самолет был вынужден совершить экстренную посадку в Минске из-за сообщения о минировании. При этом воздушное судно сопровождал МиГ-29.

На борту пассажирского самолета находился белорусских оппозиционер, сооснователь Telegram-канала Nexta Роман Протасевич и его девушка — россиянка Софья Сапега. Против молодых людей в Белоруссии возбуждено несколько уголовных дел. Сразу после посадки их задержали. Telegram-канал NEXTA признан белорусскими властями экстремистским.

Позднее США восстановили санкции против Белоруссии.