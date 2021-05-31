Климкин раскритиковал украинцев за нежелание вступать в НАТО

Бывший глава МИД Украины Владимир Климкин заявил, что украинцы не хотят вступления страны в НАТО. Об этом политик сказал в ходе круглого стола в Киеве, передает РИА «Новости».

По словам бывшего министра, членства Украины в этом блоке хотят меньше половины граждан, а 13% открыто признают себя сторонниками России.

Климкин выразил мнение, что из-за этой причины США и Европейский союз не спешат давать Украине членство в Североатлантическом альянсе.

Украина стала шестой страной, получившей статус партнера НАТО с расширенными возможностями. Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее заявил, что для вступления в альянс Украине необходимо достигнуть ряда критериев, на реализацию которых потребуется достаточно много времени.

В апреле текущего года украинский президент Владимир Зеленский выразил мнение, что «настал момент» пригласить Украину в НАТО и Евросоюз. Он также попросил президента США Джо Байдена помочь украинскому государству вступить в Североатлантический альянс.