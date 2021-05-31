Депутат Рады развесил в Киеве плакаты с оскорблениями Москвы

Депутат Рады Алексей Гончаренко сообщил в своем Facebook, что он развесил в Киеве билборды с оскорблениями в адрес Москвы.

Плакаты были размещены ко Дню Киева. На них присутствуют надписи черным шрифтом: «В Киеве уже была библиотека, когда в Москве еще жабы квакали», «В Киеве уже были законы, когда в Москве жабы квакали».

«Помните, что Киев уже был известен на весь мир, когда в Москве еще жабы квакали. Я уверен, что у Кремля от этого подгорает, но мы никогда не позволим забыть об этом. Правда за нами!», — написал на своей странице в соцсети парламентарий.

Ранее на киевских улицах в пяти разных местах были установлены пророссийские билборды. На билбордах изображен местный предприниматель рядом с лозунгом, который гласит, что Россия является главным стратегическим партнером Украины.