Песков отказался рассказывать о содержимом папки Лукашенко

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался рассказать журналистам о содержании папки с документами по инциденту с самолетом Raynair в Минске, которую привез президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Накануне в ходе встречи в Сочи с российским лидером, Лукашенко заявил, что привез «некоторые документы», связанные с самолетом Ryanair. и пообещал показать ихВладимиру Путину.

«Нет, поподробнее узнать нельзя. Ничего особенного там нет. Белорусская сторона предоставила всю информацию», — сказал Песков.

О также сообщил, что если будут какие-то дополнительные вопросы, то Минск будет готов предоставить и другие данные по инциденту.

23 мая в Минске экстренно сел самолет ирландской авиакомпании Ryanair, который следовал из Афин в Вильнюс. На борту находился основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, его задержали. В Белоруссии также была задержана его девушка, россиянка София Сапега.

Протасевича обвиняют по нескольким статьям, в том числе в организации массовых беспорядков.

После инцидента ЕС постановил запретить своим самолетам заходить в воздушное пространство Белоруссии.

Также сообщалось, что вице-канцлер Германии Олаф Шольц призвал к международной изоляции властей Белоруссии на фоне инцидента с самолетом Ryanair. По его словам, белорусский президент Александр Лукашенко нарушил международное право, экстренно посадив рейс ирландской авиакомпании.