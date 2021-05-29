Анатолий Вассерман баллотируется в Госдуму от партии «Справедливая Россия — За правду»

Журналист и телеведущий Анатолий Вассерман стал членом партии «Справедливая Россия — За правду» и собирается баллотироваться в Госдуму. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе партии.

«Анатолий Вассерман официально уже стал членом партии, но пока не получил партийный билет. Его вручат на одном из ближайших мероприятий», — сказал собеседник агентства.

Ранее Вассерман заявил о намерении выдвинуть свою кандидатуру на выборах в Госдуму РФ в 2021 году. Он рассказал, что действительно хочет баллотироваться, однако пока не знает от какой партии.

«Я не исключаю, что буду самовыдвиженцем», — добавил Вассерман.

По его словам, пока до предвыборной кампании остается время, он рассматривает разные варианты.

Также стало известно, что депутат Госдумы Наталья Поклонская сняла свою кандидатуру с праймериз «Единой России» перед выборами в ГД. Об этом она сообщила в видео, опубликованном на ее страницe в Facebook.