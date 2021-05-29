«Единая Россия» не получала заявление Поклонской о снятии с праймериз

Федеральный и региональный комитеты «Единой России» не получали заявление Натальи Поклонской о том, что она снимает кандидатуру с предварительного голосования. Об этом сообщил замсекретаря генсовета партии Сергей Перминов, пишет ТАСС.

«Заявление в региональный или федеральный организационный комитет от Натальи Поклонской не поступало», — сказал он.

Перминов уточнил, что партия ознакомилась с публичным заявлением, но других данных у нее нет. Политик напомнил, что существует жесткая процедура снятия и выдвижения кандидатур. Это делается для того, чтобы избежать нарушения прав и «субъективный фактор принятия подобных решений».

Ранее депутат Госдумы Наталья Поклонская сняла свою кандидатуру с праймериз «Единой России» перед выборами в ГД, опубликовав видеообращение. Она объяснила это своей новой работой, о которой станет известно позднее.