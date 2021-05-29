«Единая Россия» не получала заявление Поклонской о снятии с праймериз

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Заместитель председателя комитета по международным делам Госдумы России Наталья Поклонская на... Заместитель председателя комитета по международным делам Госдумы России Наталья Поклонская на...
Заместитель председателя комитета по международным делам Госдумы России Наталья Поклонская на...
Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Федеральный и региональный комитеты «Единой России» не получали заявление Натальи Поклонской о том, что она снимает кандидатуру с предварительного голосования. Об этом сообщил замсекретаря генсовета партии Сергей Перминов, пишет ТАСС.

«Заявление в региональный или федеральный организационный комитет от Натальи Поклонской не поступало», — сказал он.

Перминов уточнил, что партия ознакомилась с публичным заявлением, но других данных у нее нет. Политик напомнил, что существует жесткая процедура снятия и выдвижения кандидатур. Это делается для того, чтобы избежать нарушения прав и «субъективный фактор принятия подобных решений».

Ранее депутат Госдумы Наталья Поклонская сняла свою кандидатуру с праймериз «Единой России» перед выборами в ГД, опубликовав видеообращение. Она объяснила это своей новой работой, о которой станет известно позднее.