В Кремле прокомментировали переизбрание Асада президентом Сирии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал победу Башара Асада на президентских выборах в Сирии.

«Это вопрос, который не подразумевает краткий комментарий, могу сказать, что самым ценным достижением за последние 4-5 лет в Сирии является то, что в ходе борьбы с террористами, удалось избежать катастрофы и сдачи всей страны целиком в руки исламистов и террористов», — сказал Песков.

При этом он уточнил, что эти достижения произошли «с большой помощью нашей страны».

Представитель Кремля также отметил, что глава государства Владимир Путин вскоре поздравит Асада.

«Как минимум в ближайшее время конечно же телеграмма будет направлена, пока телефонного разговора в планах нет», — сказал Песков.

Башар Асад одержал победу на выборах президента в Сирии, набрав 95,1%. Евросоюз не признал итоги президентских выборов в Сирии.