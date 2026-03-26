Стало известно, чем Ким Чен Ын угощал Лукашенко в Пхеньяне

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время официального приема, организованного лидером КНДР Ким Чен Ыном в Пхеньяне, отведал местные блюда. Фото с меню распространил Telegram-канал «Пул Первого», близкий к пресс-службе белорусского лидера.

В меню присутствует 12 позиций. Помимо лапши с говяжьей вырезкой на латунном блюде и каши с кедровыми орехами Лукашенко и Ким Чен Ыну предложили на выбор салат с авокадо, блины из маша, хань из курицы с инсамом в тыкве. Кроме того, в меню есть треска тушеная с цветами, заливное из гусиной печенки в клубничном соусе и осетрина холодная. На десерт лидеры двух государств могли отведать фрукты, мороженое голубичное, тирамису или сучжонгву (напиток из имбиря, хурмы и корицы с медом).

26 марта в Пхеньяне состоялись официальные переговоры Лукашенко и Ким Чен Ына, по итогам которых они заявили о начале нового этапа в отношениях двух стран. Кроме того, лидеры подписали договор о дружбе и сотрудничестве между Белоруссией и КНДР, а также обменялись подарками. Александр Лукашенко подарил Ким Чен Ыну автомат и угостил его белорусскими продуктами — шоколадом «Президент», зефиром и черным хлебом. В ответ от лидера КНДР он получил в дар саблю, большую вазу в традиционном корейском стиле и сувенирную золотую монету, изготовленную специально к его приезду.

Ранее Лукашенко поздравил Ким Чен Ына с переизбранием.