Стала известна задача российских депутатов, отправившихся в США

Российские депутаты в ходе визита в США ставят перед собой задачу выстроить парламентское взаимодействие между странами. Об этом в ходе беседы с журналистами РИА Новости сообщил вице-спикер Государственной думы РФ Борис Чернышов, отправившийся в Вашингтон в составе делегации.

Он обратил внимание, что члены американского и российского парламентов не контактировали друг с другом последние 12 лет. Предстоящая встреча станет первым таким событием за долгое время, и сторонам предстоит проделать очень большую работу.

«Задача делегации Госдумы — выстроить то, как мы будем взаимодействовать дальше на уровне парламентов так, чтобы это соответствовало интересам наших граждан», — сказал Чернышов.

Встреча депутатов ГД РФ с представителями конгресса США состоится 26 марта в Институте мира. Российские парламентарии перед поездкой в Вашингтон получили основные установки от президента страны Владимира Путина, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Как рассказали в посольстве РФ в американской столице, российские законодатели посещают США по приглашению конгрессвумен Анны Паулины Луны.

Ранее в МИД РФ рассказали об усилиях по поиску общего знаменателя в отношениях с США.