Захарова назвала безответственностью запрет ЕС на полеты над Белоруссией

Запрет Евросоюза на полеты над Белоруссией — полная безответственность, угрожающая безопасности пассажиров. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в Facebook.

«То, что натворили западники, введя запрет на полеты через воздушное пространство Белоруссии по политическим мотивам, полная безответственность, ставящая под угрозу безопасность пассажиров», — написала Захарова.

Дипломат подчеркнула, что политика Евросоюза «постоянно изгоняет из себя здравый смысл». Она также посоветовала Брюсселю научиться обеспечивать истинную, а не мнимую безопасность европейцев. По ее словам, за день Евросоюз вынудил изменить маршруты сотен рейсов, чем доставил колоссальные неудобства своим гражданам.

Ранее Россия на незапланированном заседании Международной организации гражданской авиации (ИКАО) поддержала стремление ИКАО провести расследование инцидента, когда самолет Ryanair был экстренно посажен в Минске.

23 мая в Минске экстренно сел самолет ирландской авиакомпании Ryanair, который следовал из Афин в Вильнюс. На борту находился основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, его задержали. Также сообщалось о задержании его девушки, россиянки Софии Сапеги. В Белоруссии Протасевича обвиняют по нескольким статьям, в том числе в организации массовых беспорядков. NEXTA признан белорусскими властями экстремистским.