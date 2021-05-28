В МИДе разочарованы выходом США из ДОН

Россия разочарована решением США не возвращаться в Договор по открытому небу, заявил заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков. Об этом пишет РИА «Новости».

В то же время дипломат назвал такой шаг ожидаемым. Кроме того, он отметил, что приняв подобное решение, США упустили шанс внести свой вклад в укрепление безопасности в Европе. Также по его мнению, обвинения американской стороны в адрес российских коллег в том, что их вынудили покинуть ДОН являются необоснованными.

27 мая Associated Press сообщило, что в преддверии саммита российского и американского президентов Владимира Путина и Джо Байдена США уведомили Россию, что не будут возвращаться в Договор по открытому небу. Позже это подтвердили в российском Министерстве иностранных дел. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий возложил ответственность за разрушение соглашения на Вашингтон. Вашингтон, в свою очередь, обвинил российскую сторону в выходе США из ДОН.