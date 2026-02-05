В Минобороны рассказали о сбитых за вечер БПЛА

Минобороны: за 5 часов сбиты 17 украинских БПЛА над регионами России

Российские средства противовоздушной обороны за пять часов перехватили и уничтожили над регионами РФ 17 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министерство обороны России.

В публикации отмечается, что дроны самолетного типа были уничтожены в промежутке с 18:00 до 23:00 мск.

Из них 13 беспилотников сбили над территорией Брянской области, три — над Белгородской областью и один — над Курской областью.

До этого в пресс-службе ведомства заявили, что силы противовоздушной обороны в ночь на 5 февраля сбили 95 украинских беспилотных летательных аппаратов над регионами России.

Накануне вечером Минобороны сообщило, что российские силы противовоздушной обороны в течение шести часов сбили над территорией страны и акваторией Азовского моря 72 беспилотника.

Ранее российские военные сбили редкий украинский дрон.